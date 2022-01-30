Hindistan'da fabrikada çıkan yangında 4 kişi öldü
AA, Saadet Firdevs Aparı - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Hindistan'ın Jaipur kentinde bir fabrikada çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan'ın Jaipur kentinde bir fabrikada çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti.
Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, Hindistan'ın Jaipur kentinde bir terebentin yağı fabrikasında çıkan yangında 3'ü çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi.
Yerel basındaki haberlerde, ölen çocukların binada çalışan ve ikamet eden bir aileden olduğu belirtildi.
Yangının kontrol altına alındığı kaydedildi.
AA / Saadet Firdevs Aparı - Güncel