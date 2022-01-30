Hindistan'da fabrikada çıkan yangında 4 kişi öldü

Hindistan'ın Jaipur kentinde bir fabrikada çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti.

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, Hindistan'ın Jaipur kentinde bir terebentin yağı fabrikasında çıkan yangında 3'ü çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel basındaki haberlerde, ölen çocukların binada çalışan ve ikamet eden bir aileden olduğu belirtildi.

Yangının kontrol altına alındığı kaydedildi.