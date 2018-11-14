Kıskançlık Krizine Giren Kadın Yasak Aşkının Cinsel Organını Kesti!
Hindistan'da, kıskançlık krizine giren evli kadın, bir arkadaşıyla birlikte yasak aşkının cinsel organını kesti.
Hindistan'da, kıskançlık krizine giren evli kadın, bir arkadaşıyla birlikte yasak aşkının cinsel organını kesti. Kendini evden zor attığını söyleyen talihsiz adamın tedavisi sürüyor.
YASAK AŞKINI EVİNE ÇAĞIRDI, CİNSEL ORGANINI KESTİ
24 yaşındaki Kamla Patra, sevgilisi Rajendra Nayak'ı evine çağırdı. Evli kadın, bir arkadaşıyla birlikte sevgilisinin cinsel organını kesti.
KOMŞULAR, HASTANEYE YETİŞTİRDİ
Hindistan'ın doğusundaki Keoncar'da yaşanan olayın ardından, komşular Nayak'ı hastaneye yetiştirdi.
NEDENİ KISKANÇLIK KRİZİ
Genç adam kendini evden zor attığını belirterek, evli kadının kıskançlık yüzünden böyle bir eyleme giriştiğini söyledi.
Kamla Patra tutuklanırken, Nayak için yapılan tedavi sürüyor.
YORUMLAR (19)
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Ama ben en çook kalkan balığı seviyorum..Cevap Yaz 2 Yayından KaldırKARSLI HAVA BÜKÜCÜ : Bende pantolon balığı var istersenYayından Kaldır
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Konuyu bilmiyoruz ama dünyadaki insanların hiç birinin birbirinden farkı yok di dil ırk ayrımı yapmadan herkesi kafasında sapık bir zihniyet 3 ünüde tutucan koycan kafese yesinler birbirleriniCevap Yaz Yayından Kaldır
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ortada pilav yoksa boşa gitmiş demektirCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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hani kadınlar bindiği dalı kesmezdiCevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır