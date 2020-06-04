Hindistan'da etkili Nisarga Kasırgası nedeniyle 4 kişi yaşamını yitirdi
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Hindistan'da etkili Nisarga Kasırgası nedeniyle 4 kişi yaşamını yitirdi

Umman Denizi'nde oluştuktan sonra Hindistan'ın Maharaştra eyaleti kıyılarına ulaşan Nisarga Kasırgası nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Hindistan'da etkili Nisarga Kasırgası nedeniyle 4 kişi yaşamını yitirdi
04.06.2020 13:43 | Son Güncelleme: 04.06.2020 13:43

Umman Denizi'nde oluştuktan sonra Hindistan'ın Maharaştra eyaleti kıyılarına ulaşan Nisarga Kasırgası nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Ülke basınındaki habere göre, Maharaştra'nın Şrivardan bölgesinde hızı saatte 110 kilometreye ulaşan Nisarga Kasırgası'nın yol açtığı şiddetli yağışlar ve fırtınada ağaçlar köklerinden sökülürken, elektrik direkleri devrildi.

Yetkililer, Maharaştra'da şiddetli yağış ve fırtınada en az 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 10 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Eyaletin birçok bölgesinde elektrik kesintisi yaşandığını belirten yetkililer, Mumbai-Goa otoyolunun trafiğe kapatıldığını kaydetti.

Kasırgadan etkilenen bölgelere, arama ve kurtarma ekipleri gönderildi.

15 günde ikinci kasırga

Son 15 günde ikinci kez bir kasırganın vurduğu Hindistan'da, afet ve acil durum ekipleri, Maharaştra ve Gujarat eyaletinde konuşlandı.

Kasırga öncesinde 19 bini Maharaştra'dan olmak üzere ülkenin batı kesimindeki diğer eyaletlerden de on binlerce kişi tahliye edilmişti.

Hindistan ve Bangladeş'in kıyı kesimlerinde 20 Mayıs'ta etkili olan Amphan Kasırgası'nda 106 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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