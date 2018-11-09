Hindistan'da Erkekler kaderlerinin Değişmesi İçin İnek Sürüsünün Altına Yattı

Hindistan'da düzenlenen bir festivalde, erkekler kendileri ve aileleri için uğur getirsin diye inek sürüsünün altına yatıyor.

İZLEYENLER ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMİYOR

Sosyal medyada yayınlanan bu ilginç görüntüleri izleyenler "Bu kadarına da pes" demekten kendilerini alamıyorlar.

İNEKLER RENGARENK SÜSLENİYOR

Kutlamalar için yüzlerce insan bir araya gelerek inekleri farklı bezlerle süslüyor.