Hindistan'da Erkekler kaderlerinin Değişmesi İçin İnek Sürüsünün Altına Yattı
Hindistan'da kendileri ve ailelerine uğur getirmesi için inek sürüsünün altına yatan bir grup insan, izleyenleri şaşkına çevirdi.
Hindistan'da düzenlenen bir festivalde, erkekler kendileri ve aileleri için uğur getirsin diye inek sürüsünün altına yatıyor.
İZLEYENLER ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMİYOR
Sosyal medyada yayınlanan bu ilginç görüntüleri izleyenler "Bu kadarına da pes" demekten kendilerini alamıyorlar.
İNEKLER RENGARENK SÜSLENİYOR
Kutlamalar için yüzlerce insan bir araya gelerek inekleri farklı bezlerle süslüyor.