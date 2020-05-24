Hindistan'da engelli babasını köyüne ulaştırabilmek için 1200 kilometre pedal çevirdi YENİ Hindistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan sokağa çıkma yasağından ötürü Haryana eyaletinde mahsur kalan 15 yaşındaki kız çocuğu, satın aldığı bisikletle engelli babasını 1200 kilometre ötedeki köyüne ulaştırdı.

YENİ Hindistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan sokağa çıkma yasağından ötürü Haryana eyaletinde mahsur kalan 15 yaşındaki kız çocuğu, satın aldığı bisikletle engelli babasını 1200 kilometre ötedeki köyüne ulaştırdı.

Sokağa çıkma yasağından ötürü toplu ulaşımın askıya alındığı ülkede, 15 yaşındaki Jyoti Kumari, engelli babasını Bihar eyaletine götürebilmek için bisiklet satın aldı.

Bisikletle 10 gün boyunca pedal çeviren Kumari, babasını 1200 kilometre ötedeki köyüne ulaştırdı.

Kumari, basına yaptığı açıklamada, "Başka şansım yoktu. Köyümüze bisiklet sürmeseydim hayatta kalamazdık." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump, Twitter'dan Kumari'nin hikayesini alıntılayarak, genç kıza övgüde bulundu.

Hindistan'da 25 Mart'ta uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasağı, insani krize yol açmıştı.

Hükümet tarafından göçmen işçilerin evlerine dönebilmesi için tahsis edilen tren ve otobüs seferlerinin yetersizliği nedeniyle binlerce göçmen işçi yaya olarak yollara düşmüş, aralarında çeşitli sebeplerle yaşamını yitirenler olmuştu.

Hükümetin gerekli düzenlemeleri geciktirmesi tepkilere yol açmıştı.

Kaynak: AA