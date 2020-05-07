Hindistan'da enerji santralinde patlama: 8 yaralı
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Hindistan'da enerji santralinde patlama: 8 yaralı

Hindistan'da enerji santralinde patlama: 8 yaralı
07.05.2020 18:05 | Son Güncelleme: 07.05.2020 18:05

Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde bulunan enerji santralinde yaşanan patlama sonucu 8 işçi yaralandı.

Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde bulunan enerji santralinde yaşanan patlama sonucu 8 işçi yaralandı.

Hindistan'nın Tamil Nadu eyaletinde bulunan Neyveli Enerji Santrali'nde kazanların aşırı ısınması sonucu patlamada meydana geldi. Patlama sonucu 8 işçi yaralanırken, yaralılar hastaneye sevk edildi. Yetkililer, patlamanın 2. Santralin 6. Ünitesinde meydana geldiğini aktarırken, patlama hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.

Öte yandan bugün sabah saatlerinde Hindistan'ın Andra Pradeş eyaletine bağlı Visakhapatnam kentinde bir endüstriyel tesiste kimyasal gaz sızıntısı meydana gelirken, 9 kişi hayatını kaybetti, 300'den fazla kişi ise hastaneye kaldırıldı. - YENİ DELHİ

Kaynak: İHA

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