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Hindistan'da el yapımı tekne inşası

AA, Ashik K.s. - Güncel
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Teknelerden detaylar Tekne yapım atölyesinden detaylar Balıkçıların ağ çekmesinden detaylar KERALA - Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde yaşayan halk, tekne yapımını geleneksel yöntemlerle sürdürüyor.

Teknelerden detaylar

Tekne yapım atölyesinden detaylar

Balıkçıların ağ çekmesinden detaylar KERALA - Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde yaşayan halk, tekne yapımını geleneksel yöntemlerle sürdürüyor. Kozhikode kasabasında yer alan Beypore Limanı'ndaki tersanede çalışan zanaatkarlar, yerel dilde "Uru" olarak bilinen büyük tarihi ticaret teknelerini ustalıkla inşa ediyor. Ortalama 5 ya da 6 odalı inşa edilen ahşap teknelerin en büyük özelliği ise tamamen el emeğiyle yapılması.

Hindistan'da el yapımı tekne inşası

Hindistan'da el yapımı tekne inşası

Hindistan'da el yapımı tekne inşası

AA / Ashik K.s. - Güncel

India, Güncel, Haber

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