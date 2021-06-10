Hindistan'da eksik ölüm kayıtlarının eklenmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 359 bin 676'ya çıktı
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Hindistan'da eksik ölüm kayıtlarının eklenmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 359 bin 676'ya çıktı

Hindistan'da eksik ölüm kayıtlarının eklenmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 359 bin 676'ya çıktı
Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da, daha önce kayda geçmeyen ölü sayılarının eklenmesinin ardından toplam can kaybı sayısı, 359 bin 676 olarak güncellendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da, daha önce kayda geçmeyen ölü sayılarının eklenmesinin ardından toplam can kaybı sayısı, 359 bin 676 olarak güncellendi.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 94 bin 52 Kovid-19 vakası ve Bihar eyaletindeki eksik ölüm verilerinin eklenmesiyle virüse bağlı 6 bin 148 can kaybı kaydedildi.

Ülkedeki toplam vaka sayısı 29 milyon 183 bin 121'e, Kovid-19'a bağlı ölüm sayısı ise 359 bin 676'ya çıktı.

Hindistan'da günlük vaka sayısı 4 Nisan'da 100 binin, 15 Nisan'da 200 binin, 21 Nisan'da 300 binin, 30 Nisan'da 400 binin üzerine çıkmıştı.

Günlük can kaybı sayısı da 28 Nisan'da 3 bini, 8 Mayıs'ta 4 bini aşmış, 19 Mayıs'ta 4 bin 529'a kadar yükselmişti.

Uzmanlar, gerçek vaka ve ölü sayısının belirtilenden çok daha yüksek olabileceğini söylüyor.

İyileşenlerin sayısı son 4 haftadır yeni vaka sayısını aşıyor

Hindistan'da son 24 saatte 151 bin 367 Kovid-19 hastası iyileşti. İyileşenlerin sayısı son 4 haftadır yeni vaka sayısını aşarken salgının sağlık sistemine getirdiği yükün, kısmen hafiflediği gözleniyor.

Ülkede, iyileşme oranının yüzde 94,8 olduğu kaydedildi.

Uygulanan aşı dozu 242 milyonu geçti

Ülkede 16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyasında bugüne dek 242 milyon 726 bin dozdan fazla aşı yapıldı.

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede aşılama, henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

Hindistan, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en fazla vakanın görüldüğü ikinci, en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke" olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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