Hindistan'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü
Hindistan'ın Telangana eyaletinde eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 kişinin öldüğü belirtildi.
Hindistan'ın Telangana eyaletinde eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 kişinin öldüğü belirtildi.
Hindistan'ın Telangana eyaletindeki Vikarabad bölgesinde eğitim uçağı bir tarım arazisine düştü. Kaza sonucu biri kadın ve biri erkek 2 stajyer pilotun öldüğü belirtildi. Stajyer pilotlardan birinin kimliğinin Prakash Vishal olduğu açıklandı.
Özel bir eğitim şirketine ait uçağın düşme nedeni ise henüz bilinmiyor. - YENİ DELHİ