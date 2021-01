Hindistan'da 'Dünyanın en büyük aşı kampanyası' tereddütlü başladı

Hindistan'da Cumartesi günü 'dünyanın en büyük aşı kampanyası' başladı. Ağustos ayına kadar 300 milyon kişiye Covid-19 aşısı uygulamayı planlayan Hindistan'da, bazı eyaletlerde aşılamaya katılım yüzde 22 oranında kaldı. Hintli yetkililer, aşılama kampanyasının gerekli hıza ulaşamamasının sebebinin 'aşının güvenirliği konusundaki endişeler, teknik sorunlar ve yanlış bilginin yayılması' olarak açıkladı.

Hindistan, Ağustos ayına kadar 300 milyon kişinin aşılanması planlarken Salı akşamına kadar yaklaşık 630 bin kişinin aşılandığı açıklandı. Düşük aşı katılımını değerlendiren Hint yetkililer, bazı eyaletlerde aşılama oranının yüzde 20'ler seviyesinde olduğuna vurgu yaparak, hedeflerinden çok uzak olduğunu ifade etti. Sağlık çalışanlarının aşının güvenirliği konusundaki endişeleri olması, aşı randevuları için tasarlanan uygulamanın teknik sorunlar içermesi ve halk arasında aşı konusunda bilgi kirliliği olması aşılama programının gereken hızda olmamasının temel sebepleri arasında yer aldı.

ACİL KULLANIM İÇİN ONAYLI İKİ AŞI VARHindistan'da acil kullanım için ülkede Covishield adıyla bilinen İngiliz Oxford/AstraZeneca ve yerli Bharat Biotech tarafından üretilen Covaxin onaylanmıştı. Uluslararası klinik deneyleri tamamlayan ve yüksek koruma sağlayan Oxford/AstraZeneca aşısının aksine yerli Covaxin aşısı henüz Faz-3 deneylerini tamamlamadı. 22 bin kişinin katıldığı ve hala devam eden çalışmanın yayımlanan ara verilerinde, yerli aşının güvenli ve etkili olduğu açıklandı.YERLİ AŞI KONUSUNDA ENDİŞELER VARBuna rağmen bazı uzmanlar, aşının güvenliği ve etkinliği konusunda eldeki verilerin yetersizliğine vurgu yaparak, aşının piyasaya sürülme hızı konusunda endişelerini dile getirdi. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) görev yapan Hint bilim insanı Dwaipayan Banerjee, sosyal medya hesabında paylaştığı yazısında şu ifadelere yer verdi: "Hindistan'da ilaç düzenlemeleri ve güvenliği üzerine on yıllık araştırmama dayanarak; Covishield'a erişebiliyorsanız, şimdi aşı olun. Güvende ve izole kalabiliyorsanız Covaxin için bekleyin. On yıllardır ilaç geliştirmedeki standart uygulama, güvenlik ve etkinliğini sağlamak için dört aşamalı klinik deneyler olmuştur. Covishield aşısı (Oxford/ AstraZeneca) test edilmiş ve her standardı karşılamaktadır. Öte yandan Covaxin aşısı (Bharat Biotech), hükümet tarafından aceleye getirildi. Güvenlik ve etkinlik denemeleri tamamlanmadan ve veriler yayınlanmadan dağıtılıyor. Bu mutlaka güvensiz olduğu anlamına gelmiyor. Muhtemelen iyi sonuçlanacaktır, ancak kesin olarak sonuçları henüz bilmiyoruz."AŞILAMA ORANLARI BEKLENENİN ALTINDA KALDIBaşkent Delhi'de günlük 8 bin 136 sağlık çalışanının aşılanması hedeflenirken, Pazartesi günü sadece 3 bin 598 sağlık çalışanı aşı oldu. Salgının en çok etkilediği Mumbai şehrinde ise hedeflenen 4 bin sağlık çalışanından sadece bin 926'sı aşı oldu. Bu sayı şehirde günlük 50 bin sağlık çalışanının aşılanma hedefinin oldukça altında kaldı.TEKNİK PROBLEMLER VE BİLGİ KİRLİLİĞİ SÜRECİ ETKİLİYORHindistan'da aşı uygulamasının sağlıklı koordine edilebilmesi için vatandaşlara randevu sistemi oluşturan ve telefonlarına bildirim gönderen bir uygulama geliştirildi. Aşının ilk gününde Mumbai'nin de içinde bulunduğu Maharaştra eyaletinde yaklaşık 2 bin kişinin aşılanmasının ardından uygulama geçici olarak çöktü ve vatandaşlara bildirimler ulaşmadı. Uygulamadaki teknik sorun aşılama sürecini etkiledi. Yetkililer bir diğer sorunun da bilgi kirliliği olduğunu vurgularken; sosyal medya gruplarında paylaşılan yalan bilgilerin vatandaşların aşı olma konusunda motivasyonlarını etkilediğini bildirdi.KARNATAKA SAĞLIK BAKANI: SÖYLENTİLERE İNANMAYINAşı randevularına düşük katılım eyalet yetkililerini şaşırtırken, vatandaşların söylentilere inanmaması için uyarılar yapıldı. Güney Hindistan'ın en büyük eyaleti Karnataka Sağlık Bakanı Doktor Sudhakar K, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Ülkedeki en yüksek okuryazarlık oranına sahip bölgesinde olmamıza rağmen sağlık çalışanlarının aşı olma konusundaki isteksizliklerine şaşırıyorum. Aşılar güvenlidir. Söylentilere inanmayın" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı