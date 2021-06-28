Hindistan'da düğünden dönenleri taşıyan kamyonet devrildi: 9 ölü
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Hindistan'da düğünden dönenleri taşıyan kamyonet devrildi: 9 ölü

Hindistan'da düğünden dönenleri taşıyan kamyonet devrildi: 9 ölü
Anadolu Ajansı / Nuri Aydın - Haberler | Güncel

Hindistan'ın Himachal Pradesh eyaletinde düğünden dönenleri taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Himachal Pradesh eyaletinde düğünden dönenleri taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.

Ülke basınındaki habere göre, Himachal Pradesh'e bağlı Sirmaur ilçesinde yolcu taşıyan kamyonet şarampole devrildi. Kazada 9 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi yaralandı.

Polis, kaza yapan kamyonetin düğünden dönenleri taşıdığını ve ölenler arasında 12 yaşında bir çocuğun da bulunduğunu açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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