Hindistan'da düğünden dönenleri taşıyan kamyonet devrildi: 9 ölü
Hindistan'ın Himachal Pradesh eyaletinde düğünden dönenleri taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan'ın Himachal Pradesh eyaletinde düğünden dönenleri taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.
Ülke basınındaki habere göre, Himachal Pradesh'e bağlı Sirmaur ilçesinde yolcu taşıyan kamyonet şarampole devrildi. Kazada 9 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi yaralandı.
Polis, kaza yapan kamyonetin düğünden dönenleri taşıdığını ve ölenler arasında 12 yaşında bir çocuğun da bulunduğunu açıkladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın