Hindistan'da düğünden dönen otobüs nehre düştü: 25 ölü
Yılda 150 binden fazla kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiği Hindistan'da düüğünden dönen bir otobüs yoldan çıkarak, nehre düştü. Kazada 25 kişi yaşamını yitirdi.
26.02.2020 18:17 | Son Güncelleme: 26.02.2020 18:17
Hindistan'da düğünden dönen bir otobüsün köprüden nehre düşmesi sonucu 25 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı.
Yerel polis tarafından yapılan açıklamada, kazanın Hindistan'ın kuzeybatısındaki Racastan eyaletinde, Kota-Dousa kara yolunun Bundi kenti yakınlarında meydana geldiği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com