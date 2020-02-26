Hindistan'da düğünden dönen otobüs nehre düştü: 25 ölü

26.02.2020 18:17 | Son Güncelleme: 26.02.2020 18:17

Hindistan'da düğünden dönen bir otobüsün köprüden nehre düşmesi sonucu 25 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı.



Yerel polis tarafından yapılan açıklamada, kazanın Hindistan'ın kuzeybatısındaki Racastan eyaletinde, Kota-Dousa kara yolunun Bundi kenti yakınlarında meydana geldiği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle