Hindistan'da düğünden dönen otobüs nehre düştü: 25 ölü
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Hindistan'da düğünden dönen otobüs nehre düştü: 25 ölü

YENİ Hindistan'da düğünden dönen otobüsün köprüden nehre düşmesi sonucu 25 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

26.02.2020 13:04 | Son Güncelleme: 26.02.2020 13:04
Hindistan'da düğünden dönen otobüs nehre düştü: 25 ölü

YENİ 'da düğünden dönen otobüsün köprüden nehre düşmesi sonucu 25 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Hint basınında çıkan haberlerde, kazanın Hindistan'ın kuzeybatısındaki Racastan eyaletinde Kota-Dousa kara yolunda Bundi kenti yakınlarında meydana geldiği belirtildi.

Hindistan'da yılda 150 binden fazla kişi trafik kazalarında hayatını kaybediyor.

Kaynak: AA

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