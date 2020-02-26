Hindistan'da düğünden dönen otobüs nehre düştü: 25 ölü
YENİ Hindistan'da düğünden dönen otobüsün köprüden nehre düşmesi sonucu 25 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
YENİ Hindistan'da düğünden dönen otobüsün köprüden nehre düşmesi sonucu 25 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Hint basınında çıkan haberlerde, kazanın Hindistan'ın kuzeybatısındaki Racastan eyaletinde Kota-Dousa kara yolunda Bundi kenti yakınlarında meydana geldiği belirtildi.
Hindistan'da yılda 150 binden fazla kişi trafik kazalarında hayatını kaybediyor.
Kaynak: AA