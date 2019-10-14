Hindistan'da diri diri gömülen bebek mezardan sağ çıktı

14.10.2019 14:12

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde bir mezarlıkta, ölen kızını gömmek için toprağı kazan baba, diri diri gömülmüş bir kız bebeği mezardan sağ çıkardı.



Hindustan Times'ın haberine göre, emniyet yetkilisi Abhinandan Singh, basına yaptığı açıklamada, erken doğum sonrası hayatını kaybeden kızını gömmek için toprağı kazan bir adamın tesadüfen, toprak kabın içinde yerin yaklaşık 90 santimetre derinliğine gömülmüş yeni doğan bir kız bulduğunu belirtti. Euronews.com'da Görüntüle