Hindistan'da devam eden protestolarda ölü sayısı 20'ye yükseldi
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Hindistan'da devam eden protestolarda ölü sayısı 20'ye yükseldi

Hindistan'da hükümetin vatandaşlık yasasına yönelik devam eden protestolarda ölü sayısının 20'ye ulaştığı bildirildi.

21.12.2019 15:15 | Son Güncelleme: 21.12.2019 15:19

'da hükümetin vatandaşlık yasasına yönelik devam eden protestolarda ölü sayısının 20'ye ulaştığı bildirildi.

Hindistan'ın başkenti başta olmak üzere ülkenin birçok kentinde hükümetin Müslümanları dışlayan vatandaşlık yasasına karşı düzenlenen protestolar, toplanma yasaklarına rağmen devam ediyor. Polis ile göstericiler arasında yaşana şiddetli çatışmalar sonucu 5 kişi daha hayatını kaybetti. Ülke genelinde protestolar sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi.

Öte yandan Hindistan Başbakanı Narenda Modi'nin, protestolara neden olan vatandaşlık yasasına yönelik ülkedeki güvenlik durumunu görüşmek üzere bugün bakanlar ile görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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: Hindistan'da devam eden protestolarda ölü sayısı 20'ye yükseldi
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