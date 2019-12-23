Hindistan'da depoda yangın: 9 ölü, 3 yaralı

23.12.2019 10:24 | Son Güncelleme: 23.12.2019 10:24

Hindistan'da kıyafet deposu olarak kullanılan bir binada yangın çıktı. Yangında 3'ü çocuk olmak üzere 9 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Delhi'de bulunan Kirari bölgesinde kıyafet deposu olarak kullanılan bir binada yangın çıktı. Yerel saatle yaklaşık 00.30'da çıkan yangında 3'ü çocuk olmak üzere 9 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Yerel medya binada yangın merdiveni ve söndürme ekipmanlarının bulunmadığını yazdı.

Kaynak: DHA