Hindistan'da Covid krizi: Başkent Delhi'de ölüleri yakacak alan kalmadı
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Hindistan'da Covid krizi: Başkent Delhi'de ölüleri yakacak alan kalmadı

Hindistan'da Covid krizi: Başkent Delhi'de ölüleri yakacak alan kalmadı
BBC - Haberler | Dünya

Dünyada bir günde Covid'den en fazla ölümün yaşandığı Hindistan'da, oksijen, yoğun bakım kapasitesi, aşı, ve krematoryum sıkıntısı çekiliyor.

Hindistan'da Covid-19 salgınının ikinci dalgası bütün hızıyla devam ederken, başkent Delhi'de polis, ölülerin yakıldığı açık alanların yetersiz kaldığını söyleyerek yetkililerden yeni yerler göstermesini istedi.

Koronavirüsün hızla yayıldığı bölgelerde hastaneler, morglar ve ölülerin geleneksel usulde yakıldığı krematoryumların kapasitesi yetersiz kalıyor.

Son resmi rakamlara göre 1,3 milyar nüfuslu ülkede Perşembe itibariyle günlük vakalar 386 bin 452 ile dünyada şu ana kadar görülen en yüksek günlük artış rekorunu kırdı ve ülkede salgının başlangıcından bu yana hastalığa yakalananların sayısı 18 milyonu geçti.

Yine Perşembe günü itibariyle bir günde ölenlerin sayısı ülke çapında 3500 olurken, başkent Delhi de yaklaşık 400 ile en yüksek günlük Covid ölümünü yaşadı.

Delhi Emniyet Müdürlüğü'nden üst düzeyde bir polis, normal olarak cenaze işlemlerinin yapıldığı krematoryumların Covid'den ölenlerin yakılmasına yetişemediğini bu nedenle yeni yerler açılmasını istediklerini söyledi.





Hükümete sert eleştiriler

Salgına rağmen geçtiğimiz haftalarda seçim kampanyalarına ve yüzbinlerce kişinin toplandığı Kumb Mela dini kutlamalarına izin veren Hindistan merkezi hükümeti salgınla mücadelenin yönetimi konusunda çok sert eleştirilerle karşı karşıya.

Fakat Hindistan Sağlık Bakanı Harsh Vardhan, dün hükümetin çizgisini savunarak, hala nüfusa göre ölüm oranının en düşük olduğu ülke olduklarını ve oksijen stokunun yurt dışından gelenler ve başka kaynaklardan gelen desteklerle "yeterli" düzeyde olduğunu öne sürdü.

ABD'den Hindistan'a gönderilen acil tıbbi yardım malzemesinin ilk partisi bugün ülkeye ulaştı. ABD yardımının içinde yüzlerce oksijen konsantre eden cihaz, solunum cihazı ve diğer malzeme var.

Çare kapanma ve hızlı aşılama

Uzmanlar ise sıkı bir kapatma ve hızlı bir aşılamanın tek çıkış olduğunda ısrarlı.

Cumartesi gününden itibaren Hindistan'da 18 yaşın üzerindeki bütün yetişkinlere aşılama başlıyor. Fakat dünyanın en büyük aşı üreticilerinden biri olmasına rağmen Hindistan'ın tahminen 800 milyonluk yetişkin nüfusuna yetecek kadar aşısı yok.

Bazı eyaletlerde aşı sıkıntısı doğduğu yönünde haberler geliyor.

Hindistan'ın mali merkezi ve 20 milyon kişinin yaşadığı mega kent Mumbai'de aşılama kampanyasına, aşı stokunun yetersizliği gerekçesiyle üç gün ara verildi.

Mumbai belediye encümen azası Ashwini Bhide, Twitter mesajında, kentteki aşı stokunun şimdilik 45 yaş ve üzeri nüfus için kullanılacağını, 18 yaş üzeri için aşılamanın aşı stokları tamamlandığında başlatılacağını söyledi.

BBC
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