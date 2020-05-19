Hindistan'da COVID-19: 4 kişilik solunum cihazı Sokak devriyeleri, sopalar ve para cezaları. Hindistan sert sokağa çıkma yasakları ile Corona virüsün yayılmasını mümkün olduğunca engellemeye çalışıyor.

Sokak devriyeleri, sopalar ve para cezaları. Hindistan sert sokağa çıkma yasakları ile Corona virüsün yayılmasını mümkün olduğunca engellemeye çalışıyor. Hastanelerin en kötüsü için hazırlandığı ülkede, suni solunum cihazlarının ise yeterli olmadığı belirtiliyor. Şimdi tek solunum cihazının aynı anda dört kişide kullanılması test ediliyor.