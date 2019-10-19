Hindistan'da çöken 2 katlı binada ölenlerin sayısı 17'ye çıktı
Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde iki katlı binanın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 17'ye ulaştı.
Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde iki katlı binanın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 17'ye ulaştı.
Yerel basındaki haberlere göre, Walidpur kentinde pazartesi günü mutfak tüpünün patlamasıyla çöken iki katlı binada yaşamını yitirenlerin sayısı 17'ye yükseldi.
Kazanın ilk gününde enkaz altında kalanlardan 13'ünün cesedi çıkarılmış, 15'i de yaralı olarak hastanelere kaldırılmıştı.
Tedavi görenlerden 4'ü daha hayatını kaybetti.
Yaralılardan durumu ağır olan 4 kişinin tedavisi halen sürüyor.