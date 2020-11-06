Hindistan'da çikolata paketindeki folyoyla altın kaçakçılığına gözaltı
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Hindistan'da çikolata paketindeki folyoyla altın kaçakçılığına gözaltı

06.11.2020 16:26 | Son Güncelleme: 06.11.2020 16:32
Hindistan'da çikolata paketindeki folyoyla altın kaçakçılığına gözaltı

Hindistan'da çikolata paketlerine yeralan altın folyoda 530 gram ağırlığında altın gizleyen kişi havalimanında gözaltına alındı.

Hindistan'da çikolata paketlerine yeralan altın folyoda 530 gram ağırlığında altın gizleyen kişi havalimanında gözaltına alındı.

Olay, Hindistan'ın Kalküta kentindeki Netaji Subhas Chandra Bose Uluslararası Havaalanı'nda meydana geldi. Çikolata paketlerinin iç kısmına altın folyo saran ve bunları yasa dışı yollarla ülkeden çıkarmaya çalışan bir kişi yakalandı. Ele geçirilen altının toplam ağırlığının 530 gram olduğu ve değerinin 37 bin 300 dolar (319 bin TL) olarak açıklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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