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Hindistan'da çiftçilerin protestosunda 8 kişi öldü

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel
Hindistan'da çiftçilerin protestosunda 8 kişi öldü

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde, yeni tarım yasalarını protesto eden çiftçilerin gösterisinde 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde, yeni tarım yasalarını protesto eden çiftçilerin gösterisinde 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

BBC'nin haberine göre, yeni tarım yasalarının kaldırılmasını talep eden çiftçiler, eyalete bağlı Lakhimpur Kheri bölgesinde bakanların bölge ziyaretini protesto etmek için bir araya geldi.

Çiftçi sendikaları, ziyaret sırasında, İçişleri Bakanı Ajay Mishra'nın konvoyundan bir aracın yol kenarındaki çiftçilerin üzerine sürüldüğünü iddia etti.

Lakhimpur Kheri Polis Müfettişi Arun Kumar Singh, yaptığı açıklamada, olayda 4'ü çiftçi 8 kişinin öldüğünü bildirdi.

Çok sayıda polisin yer aldığı bölgede araçların ateşe verildiği görüntüler paylaşıldı.

Muhalefet liderlerinin, ölen çiftçilerin ailelerini bölgedeki gerginlik nedeniyle ziyaret etmeyeceği ifade edildi.

Uttar Pradeş eyaleti Başbakanı Yogi Adityanath, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yaşanan olaydan üzüntü duyduğunu belirterek soruşturma başlatılması ve sorumluların cezalandırılması için söz verdi.

Yeni tarım yasaları ve çiftçi protestoları

Hindistan hükümeti, Eylül 2020'de tarım sektörüne serbestleşme getiren, taban fiyat ve destekleme alımı politikalarını sona erdiren 3 düzenlemeyi yasalaştırmıştı. Çiftçiler, yeni tarım yasalarının kazançlarını azaltacağını, aracı şirketlere daha fazla yetki tanıyacağını ve sonunda kendilerini topraksız bırakacağını ileri sürüyor.

Başbakan Narendra Modi hükümeti ise yeni yasaların çiftçilere ürünlerini pazarlama özgürlüğü tanıyarak özel yatırımla tarımsal büyümeyi teşvik edeceğini savunuyor.

Yasanın kabul edilmesinin ardından Pencap ve Haryana'dan başkente doğru harekete geçen çiftçiler, protesto eylemlerini başkent Yeni Delhi'ye taşımıştı.

Protestolar kapsamında polis ile çiftçiler arasında zaman zaman arbede yaşanıyordu.

11 tur müzakere sonuçsuz kaldı

Hükümet ile çiftçiler arasında 11 tur süren müzakereler sonuçsuz kalmıştı.

Hükümetin, kanunları 18 aylığına askıya alma teklifi de çiftçiler tarafından reddedilmişti.

Sonuçsuz kalan müzakerelerin ardından çiftçiler, protestoların devam edeceğini duyurmuştu.

Ülkede çiftçilerin yarısından fazlasının borç içinde olduğu, 2018 ve 2019'da 20 bin 638 çiftçinin intihar ettiği kaydedilmişti.

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Son Dakika Haberleri
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