Hindistan'da çiftçiler yeni tarım kanunlarının iptali için Yüksek Mahkeme'ye başvurdu
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Hindistan'da çiftçiler yeni tarım kanunlarının iptali için Yüksek Mahkeme'ye başvurdu

11.12.2020 16:49 | Son Güncelleme: 11.12.2020 16:53
Hindistan'da çiftçiler yeni tarım kanunlarının iptali için Yüksek Mahkeme'ye başvurdu

Hindistan'da yeni tarım kanunlarını protesto eden çiftçiler, kanunun iptali için Yüksek Mahkeme'ye dilekçe verdi.

Hindistan'da yeni tarım kanunlarını protesto eden çiftçiler, kanunun iptali için Yüksek Mahkeme'ye dilekçe verdi.

Yeni Delhi Televizyonu'nun (NDTV) haberine göre, hükümet ile çiftçiler arasında yeni tarım kanunları dolayısıyla uzlaşmazlığın devam ettiği Hindistan'da çiftçi birliklerinin temsilcilerinden Hindistan Çiftçileri Birliği (BKU), Yüksek Mahkeme'ye ilgili kanun iptali için dilekçe verdi.

BKU Başkanı Bhanu Pratap Singh tarafından verilen dilekçede, yeteri kadar tartışılmadan kabul edilen kanunların "keyfi" olduğu kaydedildi.

Dilekçede ayrıca tarımın ticarileşmesine ve tekelleşmesine yol açacağı belirtilen kanunların, çiftçileri şirketlerin insafına bırakacağı ifade edildi.

Öte yandan, Yüksek Mahkemenin merkezi hükümetin yanıtını bekledikten sonra dilekçeyi işleme alması bekleniyor. Yüksek Mahkeme eylül ayından bu yana kanunları eleştiren çok sayıda dilekçeyi hükümete bildirmişti.

Hindistan Tarım Bakanı Narendra Singh Tomar, dün yaptığı açıklamada, yeni tarım kanunlarını revize etmeyi arzu ettiklerini ancak çiftçilerin kanunların iptali yönündeki ısrarlarından vazgeçmeleri gerektiğini belirtmişti.

Çiftçiler, reformun mahsul fiyatlarını etkileyeceğini söylüyor

Hükümet, yasalarda bazı değişiklikler yapılacağını kaydetse de çiftçiler, söz konusu yasaların tamamen geri çekilmesini istiyor.

Çiftçiler, tarım reformunun mahsul fiyatlarını olumsuz etkileyeceğini ve kazançlarını düşüreceğini belirtiyor.

Söz konusu tarım reformuyla hükümetin minimum garantili fiyattan tahıl almayı bırakacağını kaydeden çiftçiler, bu durumun şirketler tarafından fiyatların aşağı çekilerek sömürülmelerine yol açacağını savunuyor.

Tarım sektörü, Hindistan'ın 2,9 trilyon dolarlık gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 15'ini oluştururken, 1,3 milyarı aşan ülke nüfusunun yüzde 60'ından fazlası geçimini topraktan sağlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

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