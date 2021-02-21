Hindistan'da çiftçiler, protestoları artıracaklarını açıkladı

Hindistan'ın kuzeyinde yeni tarım yasalarını protesto eden çiftçiler, hükümetin kendilerine karşı "baskıcı" tedbirler aldıkları gerekçesiyle protestolarını yoğunlaştıracaklarını açıkladı.

Hindistan'ın kuzeyinde yeni tarım yasalarını protesto eden çiftçiler, hükümetin kendilerine karşı "baskıcı" tedbirler aldıkları gerekçesiyle protestolarını yoğunlaştıracaklarını açıkladı.

Hindustan Times'ın haberine göre, Birleşik Çiftçi Cephesi (Samyukta Kisan Morcha), düzenlediği basın toplantısında, 23-27 Şubat tarihleri ??arasında bir dizi gösteri planladıklarını duyurdu.

Protestolarını artıracaklarını vurgulayan çiftçiler, bu kapsamda, 26 Şubat'ın genç çiftçiler günü ve 27 Şubat'ın çiftçi işçi birliği günü olarak kutlanacağını söyledi.

Çiftçiler, kendilerine saygı duyulması ve baskıcı önlemler alınmaması gerektiği çağrısında bulundu.

Çiftçi liderlerinden Yogendra Yadav, "hükümetin tutuklama ve gözaltı dahil olmak üzere tüm baskıcı önlemleri ve manipülasyonları" uygulamaya koyduğunu, başkent çevresinin uluslararası bir sınır gibi korunduğuna dikkati çekti.

Yadav, hükümetin tutumu karşısında uzun vadeli bir eylem planının tartışılacağını ve stratejinin Birleşik Çiftçi Cephesi'nin bir sonraki toplantısında paylaşılacağını kaydetti.

Başka bir çiftçi lideri Darshan Pal da hükümetin "baskı" yaptığını iddia ederken, Delhi Polisi tarafından gözaltına alınan 122 kişiden 32 kişinin kefaletle serbest bırakıldığını ifade etti.

Yeni tarım yasaları ve çiftçi protestoları

Hindistan hükümeti, Eylül 2020'de tarım sektörüne serbestleşme getiren, taban fiyat ve destekleme alımı politikalarını sona erdiren 3 düzenlemeyi yasalaştırmıştı. Çiftçiler, yeni tarım yasalarının kazançlarını azaltacağını, aracı şirketlere daha fazla yetki tanıyacağını ve sonunda kendilerini topraksız bırakacağını ileri sürüyor.

Başbakan Narendra Modi hükümeti ise yeni yasaların çiftçilere ürünlerini pazarlama özgürlüğü tanıyarak özel yatırımla tarımsal büyümeyi teşvik edeceğini savunuyor.

Yasanın kabul edilmesinin ardından Pencap ve Haryana'dan başkente doğru harekete geçen çiftçiler, protesto eylemlerini başkent Yeni Delhi'ye taşımıştı.

Protestolar kapsamında polis ile çiftçiler arasında zaman zaman arbede yaşanıyor.

11 tur müzakere sonuçsuz kaldı

Hükümet ile çiftçiler arasında 11 tur süren müzakereler sonuçsuz kalmıştı.

Hükümetin, kanunları 18 aylığına askıya alma teklifi de çiftçiler tarafından reddedilmişti.

Sonuçsuz kalan müzakerelerin ardından çiftçiler, protestoların devam edeceğini duyurmuştu.

Ülkede çiftçilerin yarısından fazlasının borç içinde olduğu, 2018 ve 2019'da 20 bin 638 çiftçinin intihar ettiği kaydedilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın