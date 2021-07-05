Hindistan'da çiftçiler Parlamento önünde tarım yasalarını protesto edecek

Hindistan'da yeni tarım yasalarının kaldırılmasını isteyen çiftçilerin, 19 Temmuz'da muson oturumu için açılacak Parlamentonun önünde tarım yasalarını protesto edeceği bildirildi.

Hindistan'da yeni tarım yasalarının kaldırılmasını isteyen çiftçilerin, 19 Temmuz'da muson oturumu için açılacak Parlamentonun önünde tarım yasalarını protesto edeceği bildirildi.

Hindustan Times'ın haberine göre, protesto gösterilerine öncülük eden 35'ten fazla çiftçi birliğinin ortak platformu olan Samyukt Kisan Morchadan (SKM) yapılan açıklamada, yaklaşık 200 kişilik çiftçi grubunun muson oturumu sırasında her gün Parlamento önünde tarım yasalarını protesto edeceği belirtildi.

Açıklamada, hükümetin söz konusu yasaları iptal etmesi çağrısında bulunuldu.

Eylemlerin başkente taşınmasıyla hükümet ile sendikalar arasındaki krizin başka bir boyut kazanacağı ifade ediliyor.

Yeni tarım yasaları ve çiftçi protestoları

Hindistan hükümeti, Eylül 2020'de tarım sektörüne serbestleşme getiren, taban fiyat ve destekleme alımı politikalarını sona erdiren 3 düzenlemeyi yasalaştırmıştı. Çiftçiler, yeni tarım yasalarının kazançlarını azaltacağını, aracı şirketlere daha fazla yetki tanıyacağını ve sonunda kendilerini topraksız bırakacağını ileri sürüyor.

Başbakan Narendra Modi hükümeti ise yeni yasaların çiftçilere ürünlerini pazarlama özgürlüğü tanıyarak özel yatırımla tarımsal büyümeyi teşvik edeceğini savunuyor.

Yasanın kabul edilmesinin ardından Pencap ve Haryana'dan başkente doğru harekete geçen çiftçiler, protesto eylemlerini başkent Yeni Delhi'ye taşımıştı.

Protestolar kapsamında polis ile çiftçiler arasında zaman zaman arbede yaşanıyordu.

11 tur müzakere sonuçsuz kaldı

Hükümet ile çiftçiler arasında 11 tur süren müzakereler sonuçsuz kalmıştı.

Hükümetin, kanunları 18 aylığına askıya alma teklifi de çiftçiler tarafından reddedilmişti.

Sonuçsuz kalan müzakerelerin ardından çiftçiler, protestoların devam edeceğini duyurmuştu.

Ülkede çiftçilerin yarısından fazlasının borç içinde olduğu, 2018 ve 2019'da 20 bin 638 çiftçinin intihar ettiği kaydedilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün