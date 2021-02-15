Hindistan'da çiftçi protestolarını haber yapan gazetecilerin gözaltına alındığı iddiası

Hindistan'da gazetecilerin çiftçi protestolarıyla ilgili yaptıkları haberler ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındığı iddia edildi.

Hindistan'da gazetecilerin çiftçi protestolarıyla ilgili yaptıkları haberler ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındığı iddia edildi.

Uluslararası Gazeteciler Federasyonunun (IFJ) haberinde, Hindistan'da Kasım 2020'den bu yana devam eden çiftçi protestolarıyla ilgili haber yapan ve sosyal medyada gönderi paylaşan en az 9 gazetecinin, "kişisel çıkar sağlamak için halkı kışkırtmak, kin ve düşmanlığa sevk etmek" gibi çeşitli suçlamalarla polis tarafından gözaltına alındığı öne sürüldü.

IFJ'den yapılan açıklamada, "Gazetecileri, yaptıkları haberler ve sosyal medya gönderileri nedeniyle gözaltına almak, sindirmek ve onlara karşı şikayette bulunmak, açık bir şekilde yetkinin ve hukukun kötüye kullanılmasıdır. IFJ olarak, Hindistan hükümetini 9 gazeteciye yönelik suçlamaları geri çekmeye, ayrıca hukukun ve gücün, bir daha bu şekilde kötüye kullanılmamasını sağlamaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Haberde, IFJ'nin Hindistan'daki alt kuruluşu Hindistan Gazeteciler Sendikasının (IJU) başkanı Geetartha Pathak'ın açıklamasına da yer verildi.

Pathak, açıklamasında, "Hindistan, hukuku kötüye kullanarak gazetecileri sindirme konusunda kötü bir geçmişe sahip. IJU, uzun zamandır hukukun bu şekilde kötüye kullanılmasına karşı savunuculuk yapıyor. Hindistan hükümetini 9 gazeteciye yönelik davaları geri çekmeye ve güvenliklerini sağlamaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni tarım yasaları ve çiftçi protestoları

Hindistan hükümeti, Eylül 2020'de tarım sektörüne serbestleşme getiren, taban fiyat ve destekleme alımı politikalarını sona erdiren 3 düzenlemeyi yasalaştırmıştı. Çiftçiler, yeni tarım yasalarının kazançlarını azaltacağını, aracı şirketlere daha fazla yetki tanıyacağını ve sonunda kendilerini topraksız bırakacağını ileri sürüyor.

Başbakan Narendra Modi hükümeti ise yeni yasaların çiftçilere ürünlerini pazarlama özgürlüğü tanıyarak özel yatırımla tarımsal büyümeyi teşvik edeceğini savunuyor.

Yasanın kabul edilmesinin ardından Pencap ve Haryana'dan başkente doğru harekete geçen çiftçiler, protesto eylemlerini başkent Yeni Delhi'ye taşımıştı. Protestolar kapsamında polis ile çiftçiler arasında zaman zaman arbede yaşanıyor.

11 tur müzakere sonuçsuz kaldı

Hükümet ile çiftçiler arasında 11 tur süren müzakereler sonuçsuz kalmıştı.

Hükümetin kanunları 18 aylığına askıya alma teklifi de çiftçiler tarafından reddedilmişti.

Sonuçsuz kalan müzakerelerin ardından çiftçiler, protestoların devam edeceğini duyurmuştu.

Ülkede çiftçilerin yarısından fazlasının borç içinde olduğu, 2018 ve 2019'da 20 bin 638 çiftçinin intihar ettiği kaydedilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya