Hindistan'da çekirge sürüsü istilasına karşı sıra dışı yöntem
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Hindistan'da çekirge sürüsü istilasına karşı sıra dışı yöntem

İran ve Pakistan'ı vuran çekirge istilası şimdi de Hindistan'a uzandı.

Hindistan'da çekirge sürüsü istilasına karşı sıra dışı yöntem
02.06.2020 16:28 | Son Güncelleme: 02.06.2020 16:28

İran ve Pakistan'ı vuran çekirge istilası şimdi de Hindistan'a uzandı.Binlerce çekirgeyle başa çıkamayan çiftçilerin sıradışı çözümü görenleri hayrete düşürdü.

İran ve Pakistan'ı vuran çekirge istilası Hindistan'a uzandı. Hindistan'daki çiftçiler tarım alanlarını çekirge istilasına karşı korumak için sıradışı bir yol izledi. Çiftçiler, tarlalarına zarar veren çekirgeler için bir direk üstüne plastik şişe koyup, şişenin içinden geçen çubuğun bir ucuna pervane ve diğer ucuna ise kutu üzerine vuran küçük tokmak koydu. Rüzgar estikçe gürültülü davul çalan mekanizmanın çekirgelere karşı etkili bir yöntem olduğu belirtildi. Sosyal medyaya düşen icat büyük beğeni topladı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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