Hindistan'da çekirge istilası paniği Hindistan'da başkent Yeni Delhi'nin güneybatısındaki Gurugram kentinde yaşanan çekirge istilası paniğe neden oldu.

Hindistan'da başkent Yeni Delhi'nin güneybatısındaki Gurugram kentinde yaşanan çekirge istilası paniğe neden oldu.

Korona virüsle mücadele eden Hindistan, aynı zamanda çekirge istilasıyla boğuşuyor. Çekirge sürüleri, başkent Yeni Delhi'nin güneybatısındaki Gurugram kentini istila etti. Hindistan'ı ilk kez Aralık 2019'da istila eden çekirge sürüleri, tarım arazilerindeki mahsullere zarar verdi. Evlerin çatılarına ve balkonlarına giren çekirgeler kentte paniğe neden oldu. Yerel kaynaklar, Gurugram kentinde ilk kez çekirge istilasının yaşandığını kaydetti.

Başkent Yeni Delhi'de yetkililer, çekirge sürüsünün kente ulaşması ihtimaline karşı alarma geçti. - YENİ DELHİ

Kaynak: İHA