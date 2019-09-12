Hindistan'da Cammu Keşmir'in statüsünü kaldırılmasının ardından tutuklananların sayısı 4 bine ulaştı

Hindistan'da Cammu Keşmir'in statüsünü kaldırılmasının ardından tutuklananların sayısı 4 bine ulaştı

Hindistan hükümeti, Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırılmasının ardından geçen bir ayda bölgede tutuklanan protestocuların sayısının 4 bine ulaştığını duyurdu. Tutuklular arasında iki eski devlet bakanı da dahil olmak üzere yaklaşık 300 siyasetçi bulunuyor.

12.09.2019 17:45
Hindistan'da Cammu Keşmir'in statüsünü kaldırılmasının ardından tutuklananların sayısı 4 bine ulaştı

Hindistan'da Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırılmasının ardından bölgede tutuklanan protestocuların sayısı 4 bine ulaştı.


Hindistan hükümeti, 5 Ağustos'ta özel statüsü kaldırılan bölgede yaşanan protestoların ardından 4 bine yakın kişinin tutuklandığını duyurdu. Tutuklular arasında iki eski devlet bakanı da dahil olmak üzere 200'den fazla politikacı, ayrılık yanlısı siyasi gruplardan 100'den fazla lider de bulunuyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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