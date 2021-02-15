Hindistan'da buzul parçasının nehre düşmesi sonucu oluşan selde can kaybı 49'a yükseldi
Arama kurtarma çalışmaları Hindistan'da, Himalayalar'daki Nanda Devi Dağı'ndan bir buzul parçasının kırılarak Dhauliganga Nehri'ne düşmesinin ardından meydana gelen selde ölü sayısı 49'a çıktı.
Arama kurtarma çalışmaları
Hindistan'da, Himalayalar'daki Nanda Devi Dağı'ndan bir buzul parçasının kırılarak Dhauliganga Nehri'ne düşmesinin ardından meydana gelen selde ölü sayısı 49'a çıktı. Yetkililer, 7 Şubat'ta Uttarakhand eyaletindeki Chamoli bölgesinde bulunan Dhauliganga Nehri'ne buzul düşmesi sonucu oluşan selin ardından bugün 11 kişinin daha cesedinin bulunduğunu açıkladı. Bölgede, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hindistan Ulusal Afet Müdahale Gücü