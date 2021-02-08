Hindistan'da buzul parçasının nehre düşmesi sonucu oluşan selde ölü sayısı 26'ya çıktı
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Hindistan'da buzul parçasının nehre düşmesi sonucu oluşan selde ölü sayısı 26'ya çıktı

08.02.2021 20:59 | Son Güncelleme: 08.02.2021 20:59
Hindistan'da buzul parçasının nehre düşmesi sonucu oluşan selde ölü sayısı 26'ya çıktı

Hindistan'da Himalayalar'daki Nanda Devi Dağı'ndan bir buzul parçasının kırılarak Dhauliganga Nehri'ne düşmesinin ardından meydana gelen selde ölü sayısı 26'ya yükseldi.

Hindistan'da Himalayalar'daki Nanda Devi Dağı'ndan bir buzul parçasının kırılarak Dhauliganga Nehri'ne düşmesinin ardından meydana gelen selde ölü sayısı 26'ya yükseldi.

Yetkililer, dün, Uttarakhand eyaletindeki Chamoli bölgesinde bulunan Dhauliganga Nehri'ne buzul düşmesi sonucu oluşan selin Dhauliganga'da yapım aşamasındaki bir hidroelektrik santrali ile Alaknanda'daki bir diğer hidroelektrik santraline ve çok sayıda yerleşim yerine zarar verdiğini belirtti.

Selin ardından 8 kişinin daha cesedinin çıkarılmasıyla ölü sayısının 26'ya çıktığını aktaran yetkililer, en az 165 kişinin kayıp olduğunu bildirdi.

Kaybolanların çoğunun hidroelektrik santrali projelerinde çalışanlar olduğunu belirten yetkililer, selin ardından 42 kişinin mahsur kaldığı iki tünelden 16 kişinin kurtarıldığı, kalan 26 kişiyi kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Hint-Tibet Sınır Polisi (ITBP), sel felaketinden etkilenen Raini köyü yakınlarında arama kurtarma operasyonu başlatmıştı.

ITBP Sözcüsü Vivek Pandey, 200'den fazla polisin kurtarma çalışmasında yer aldığını ve durumun kontrol altında olduğunu açıklamıştı.

Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah, Ulusal Afet Müdahale Gücüne (NDRF) bağlı 4 ekibin olay yerinde bulunduğunu ve destek ekiplerinin Yeni Delhi'den Uttarakhand'a hareket ettiğini açıklamıştı.

Uttarakhand'da 2013'te şiddetli yağışlar sonrası meydana gelen heyelan ve sellerde 1000'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

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