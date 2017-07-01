Hindistan'da Büyük Vergi Reformu

Hindistan ekonomide vergi reformu ile yeni bir döneme giriyor.



"Tek millet, tek piyasa, tek vergi" sloganı ile daha önce Hindistan'ın farklı eyaletlerinde uygulanan farklı satış vergileri standardize edildi.



Son derece karmaşık vergi müfredatı olan Hindistan'ın Genel Satış Vergisi reformu 14 yıllık müzakereler sonucunda gerçekleşti.



Böylelikle artık ürün ve hizmetlerin vergileri konusunda Hindistan mali birliğini sağlamış oldu.



Hindistan Başbakanı Narendra Modi parlamentoda konuştu:



"Yeni Vergi Reformu ülkenin ticaretinde yaşanan pek çok dengesizliği giderecek bir formüldür. Bu sistem aynı zamanda ihracatımızı da güçlendirecektir. Tek Hindistan, Büyük Hindistan rüyamız gerçek olacak."



Bu reforma karşı olanlar ve sert şekilde eleştirenler de mevcut zira bazı bölgelerde daha önce vergilendirilmeyen ürün ve hizmetler vergiye tabi olacak ve hayat pahallılaşacak. Bir önceki iktidar olan Kongre Partisi başta olmak üzere bazı muhalif partiler ve toplum kesimleri de reforma itiraz ediyor ve bu alanda bir standardizasyonun haksızlıklara neden olacağı belirtiliyor.



1 Temmuz gecesi yürürlülüğe girecek olan vergiler öncesi çok sayıda insan henüz üzerinde vergi bulunmayan malları satın almak için mağazalara akın etti çünkü yeni refomun hangi ürünleri ne oranda etkileyeceği netlik kazanmış değil.



70 yıllık bağımsızlık tarihinde Hindistan ilk kez bu büyüklükte bir ekonomik reform yaptı. Ülke 2 trilyon dolarlık ekonomisi ve 1.3 milyar kişilik pazarıyla dünyanın en büyük ortak pazarlarından biri konumunda. Bu sayede Hindistan'da ticaret yapmak artık daha kolay olacak.



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Tags: reformu büyük Hindistan ekonomisi Vergiler Hindistanda Hindistan politikası vergi Gepost: 01 juli 2017