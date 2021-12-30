Hindistan'da bu yıl ölen kaplan sayısı en yüksek rakama ulaştı

Hindistan'da bu yıl nesli tükenmekte olan kaplanlardan 126'sı öldü.

Channel News Asia'nın haberine göre, Ulusal Kaplan Koruma Kurumunca (NTCA) yapılan açıklamada, bu yıl 126 kaplanın öldüğü, bu rakamın 10 yıl önce veri toplanmaya başlanmasından bu yana en yüksek sayı olduğu belirtildi.

En son kaplan ölümünün 29 Aralık'ta Madya Pradeş eyaletinde görüldüğü aktarılan açıklamada, kaplanların en büyük ölüm sebebinin "doğal nedenler" olduğu kaydedildi.

Açıklamada, kaplanların birçoğunun kaçak avcılara ve "insan-hayvan çatışmasına" kurban gittiği ifade edildi.

Dünyadaki kaplanların yaklaşık yüzde 75'ine ev sahipliği yapıyor

Hindistan yönetiminin verilerine göre, 2014-2019 döneminde kaplan saldırılarında yaklaşık 225 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaplan ölüm sayısının 2016'da 121 olduğu belirtilmişti.

Hindistan, dünyadaki kaplanların yaklaşık yüzde 75'ine ev sahipliği yapıyor.

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Son Dakika Haberleri

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