Hindistan'da bu kez de biyoteknoloji şirketinde yangın çıktı

Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde 24 saat içerisinde ikinci kez yangın çıktı. Bu kez biyoteknoloji şirketinde çıkan yangında can kaybı ya da yaralanma olmadığı ifade edildi.

Hindistan'ın Maharashtra eyaletinin başkenti Mumbai'de bulunan bir biyoteknoloji şirketinde çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken; can kaybı ya da yaralanma olmadığı belirtildi. Öte yandan, dün de Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde, korona virüs aşısı üreten Hindistan Serum Enstitüsüne ait üretim merkezinde çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetmişti. Pune kentinde korona virüs aşısı üreten Hindistan Serum Enstitüsüne ait üretim merkezinde büyük yangın çıkmış, olay yerinde çok sayıda itfaiye aracı sevk edilmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı