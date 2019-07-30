Hindistan'da 'boş ol' tarih oldu; uygulamaya 3 yıl hapis cezası geldi

Hindistan'da 'boş ol' tarih oldu; uygulamaya 3 yıl hapis cezası geldi

Hindistan'da 'Boş ol' uygulaması tarih oldu; hakkın uygulanmasına 3 yıl hapis cezası geldi

Hindistan'da 'boş ol' tarih oldu; uygulamaya 3 yıl hapis cezası geldi

Hindistan'da parlamento Müslüman erkeklerin dini kurallara göre eşlerinden üç kez 'boş ol' diyerek ayrılma hakkını (talak) sonlandıran yasayı kabul etti.

Geçtiğimiz hafta Hint Parlamentosunun alt kanadı tarafından da oylanarak kabul edilen taslak, devlet başkanının imzasına sunuldu. Onaylanmasına kesin gözüyle bakılan yasa, Müslüman erkeklerin talak hakkını kullanmaları halinde üç yıl hapis cezasına çarptırılmasını öngörüyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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