Hindistan'da Boğa Faciası! Kalabalığın Arasına Dalan Boğanın Görüntüleri Kamerada

Hindistan'da Bengaluru yakınında Mathakondapalli köyünde, köylüler tarafından boğalarla yapılmak istenen dini tören az kalsın faciayla sonuçlanıyordu. Polisin tüm uyarılarına rağmen boğaları serbest bırakan kalabalık ezilme tehlikesi atlattı. Küçük yaralanmalarla atlatılan olayda, boğalar itfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

"SADECE DANS EDECEKLERDİ"

İnançları gereği sadece dans edeceklerini düşünen köylüler, boğalardan birisinin üstlerine doğru geldiğini görünce panik içinde kaçmaya başladılar.

Üst düzey yetkililer, olayda bir polis cipinin ve bir itfaiye aracının hasar gördüğünü, altıdan fazla polis memuru ve iki itfaiyecinin yaralandığını söyledi.