Hindistan'da biri Türk 6 turist Covid-19 yasaklarında paraları bitince bir ay mağarada kaldı
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Koronavirüs, Hindistan, turist, Dünya

Hindistan'da biri Türk 6 turist Covid-19 yasaklarında paraları bitince bir ay mağarada kaldı

Hindistan'da, Covid-19 salgınına karşı sokağa çıkma kısıtlamaları esnasında paraları biten, aralarında bir Türk'ün de bulunduğu 6 turistin bir aydır mağaraya sığındıkları ortaya çıktı

21.04.2020 20:54 | Son Güncelleme: 21.04.2020 20:54
Hindistan'da biri Türk 6 turist Covid-19 yasaklarında paraları bitince bir ay mağarada kaldı

Hindistan'da Covid-19 salgınına karşı sokağa çıkma kısıtlamaları esnasında paraları biten bir grup turistin yaklaşık bir aydır mağaraya sığındıkları ortaya çıktı.

Türkiye, Fransa, ABD, Ukrayna ve Nepal vatandaşı ikisi kadın altı turist, ülkenin ünlü yoga kenti Rishikesh yakınlarındaki bir mağarada bulundu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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