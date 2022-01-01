Hindistan'da bir tapınaktaki izdihamda en az 12 kişi öldü - Haberler
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BBC

Hindistan'da bir tapınaktaki izdihamda en az 12 kişi öldü

Hindistan'da bir tapınaktaki izdihamda en az 12 kişi öldü
BBC - Haberler | Dünya

Hindistan'da bir tapınakta meydana gelen izdihamda en az 12 kişi öldü, pek çok kişi de yaralandı.

Hindistan'da bir tapınakta meydana gelen izdihamda en az 12 kişi öldü, pek çok kişi de yaralandı.

Ülkenin kuzeyindeki Cammu Keşmir bölgesinde Cammu şehri yakınlarındaki Hindu tapınağını Cumartesi günü binlerce kişi ziyaret etti.

Yerel medya, Mata Vaishno Devi tapınağındaki izdihamın, ziyaretçiler arasındaki bir tartışmadan kaynaklandığını duyurdu.

BBC Delhi muhabiri Anbarasan Ethirajan, Hindistan'ın en fazla ziyaretçi çeken tapınakları arasında yer alan tapınakta yeni yılın ilk günü binlerce ziyaretçinin toplandığını belirtti.

Tapınağa ziyaretçi sayısı pandemi nedeniyle günlük 25 bin ile sınırlandırılmıştı.

Ancak Katra kenti yakınlarındaki tapınakta ziyaretçi sayısının Cumartesi günü bu sayının neredeyse iki katına ulaştığı belirtiliyor.

Sabah erken saatlerde meydana gelen izdihamda 16 kişi de yaralandı.

Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.

İzdihamın nedenine dair henüz resmi açıklama yapılmadı, ancak bazı görgü tanıkları, kalabalığın iyi yönetilmediğini söyledi.

Hindistan'da bir tapınaktaki izdihamda en az 12 kişi öldü

Hindistan'da bir tapınaktaki izdihamda en az 12 kişi öldü

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