Hindistan'da Bir Savaş Uçağı, Füzelerini Kalkış Pistine Bıraktı (Video)

Hindistan'ın Hava Kuvvetlerinden bir jet, kalkış yaptığı sırada rotasında bulunan kuşları pilotun görmemesi sebebiyle kuş sürüsüyle çarpıştı. Motoru duran uçağın yakıt deposunu ve eğitim için kullanılan bombaları piste bırakmasıyla bir facianın eşiğinden dönüldü.

Kazanın yaşandığı yer, Hindistan'ın Ludhiana kentinde bulunan HHK'ya (Hindistan Hava Kuvvetleri) ait bir üs. Uçuşun amacı normalde eğitim içindi, ancak kuş sürüsü buna engel oldu. Meydana gelen kazayı aşağıdan izleyebilirsiniz:

Pilotun bu hamlesi, HHK tarafından övgüler aldı, zira eğitimlerinin ne kadar profesyonelce gerçekleştiğini gösterdiği belirtildi. Ayrıca bu sayede onlarca personelin hayatı ve bir savaş jetinin kurtarılmasını sağladı.