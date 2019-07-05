Hindistan'da Bir OnePlus One, Beklenmedik Şekilde Alevler İçinde Kaldı

OnePlus, 2014 yılında OnePlus One isimli cihazını piyasaya sürerek akıllı telefon pazarında varlığını göstermeye başlamıştı. Eski telefonlar, yavaş yavaş yerini yenilerine bırakırken telefon değiştirme alışkanlığı olmayanlar veya eski telefon kullanmak zorunda olanlar hâlâ eski modelleri kullanıyorlar ancak eski modeller bazen istenmedik sıkıntılar çıkarabiliyor.

Bir OnePlus One kullanıcısının telefonu, alevler içinde kaldı. Gece 03.15 civarlarında boğucu ve mide bulandırıcı bir kokuyla uyandığını belirten kullanıcı, telefonun alev aldığını gördü ancak neyse ki telefon patlamadan, alevi suyla söndürmeyi başardı.

Bu, OnePlus One modelinin üçüncü yanma vakası. Bu durum, OnePlus telefonlarının yapım kalitesini sorgulamak için yeterli bir sebep oluşturmuyor ancak olayın yine de ciddi bir kaza olduğu gerçeğini değiştirmiyor. OnePlus Hindistan, olayın ciddiyetini kabul etti ve konuyla alakalı "Bu tür kazaları ciddiye alıyoruz. Ekibimiz kullanıcıya ulaştı ve olaya dair soruşturmalarımız devam ediyor" açıklamasını yayınladı.