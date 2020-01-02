Hindistan'da bir hastanede aralık ayında 100 bebek öldü
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Hindistan'da bir hastanede aralık ayında 100 bebek öldü

Hindistan'ın Racasthan eyaletinde bir hastanede aralık ayında 100 bebeğin yaşamını yitirdiği bildirildi.

02.01.2020 13:00 | Son Güncelleme: 02.01.2020 13:00
Hindistan'da bir hastanede aralık ayında 100 bebek öldü

'ın eyaletinde bir hastanede ayında 100 bebeğin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, eyaletin başkenti Jaipur'da bulunan Kota hastanesi yetkilileri, aralık ayının son 2 gününde 9 bebeğin öldüğünü aktardı.

Hastane Yöneticisi Doktor Suresh Dulara, son bebek ölümleriyle aralık ayında 100 bebeğin hayatını kaybettiğini belirtti.

Dulara, Aralık 2018'de de hastanede 77 bebeğin öldüğünü ifade etti.

İktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) üyelerinden oluşan bir heyet hastanede önceki gün yaptığı incelemede, tek kişilik yatakta 2-3 bebeğin bulunduğunu, yeterli hemşire olmadığını tespit etti.

Çocuk Haklarının Korunması Ulusal Komisyonu (NCPCR) da 23-24 Aralık tarihlerinde 10 bebeğin ölmesiyle dikkatleri üzerine çeken hastanenin bahçesinde domuzların gezdiğini bildirmişti.

Eyalet yönetimi, hastanedeki tüm tıbbi ekipmanların işlevsel durumunun incelenmesi talimatını verdi.

Kaynak: AA
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