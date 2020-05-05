Hindistan'da bir günde 3 bin 900 Kovid-19 vakası görüldü
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Hindistan'da bir günde 3 bin 900 Kovid-19 vakası görüldü

Hindistan'da bir günde 3 bin 900 Kovid-19 vakası görüldü
05.05.2020 12:32 | Son Güncelleme: 05.05.2020 12:32

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hızlı bir şekilde artışını sürdürdüğü Hindistan'da bir günde 3 bin 900 vaka görüldü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hızlı bir şekilde artışını sürdürdüğü Hindistan'da bir günde 3 bin 900 vaka görüldü.

Hindistan Sağlık ve Aile Refahı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki toplam vaka sayısı 46 bin 476'ya yükseldi. Son 24 saatte 3 bin 900 Kovid-19 vakasının görüldüğü ülkede, 195 kişi yaşamını yitirdi. Hindistan'da salgın sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1571'e yükseldi.

Salgından en çok etkilenen Maharaştra eyaletinde Kovid-19 vaka sayısı 14 bin 541'e yükseldi, 583 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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