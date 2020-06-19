Hint genç, 60 bin arıyla yaptığı şovla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
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Hint genç, 60 bin arıyla yaptığı şovla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Hindistan'da arıcılık yapan Nature M.S. olarak bilinen 24 yaşındaki genç, 60 bin arıyı 4 saat 10 dakika boyunca kafasında tutarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazandı. Genç Hint'in rekor kırmasında ise erkek arıların kraliçe arıyı koruma içgüdüsü yatıyor.

19.06.2020 15:34 | Son Güncelleme: 19.06.2020 16:25

Arılar birçoğumuz için korku sebebi olsa da Hindistan'da yaşayan ve arılar içinde büyüyen bir genç, 60 bin arıyla yaptığı şovla adını Guinness Rekorlar Kitabı'na yazdırdı.

KRALİÇE ARIYI AVUCUNA ALINCA DİĞER ARILAR KOLUNU SARIYOR

Hindistan'da Nature M.S. olarak bilinen bir kişi 60 bin arının kafasında durmasına izin verdi. Ödüllü arıcı olan babası Sajayakumar sayesinde arılarla tanıştığını belirten Nature M.S. 7 yaşından bu yana arkadaşlarını etkilemek için arıların kafasını ve kollarında gezinmelerine izin veriyor. Henüz çocukken bir kraliçe arıyı avucunun içine alan Nature, diğer arıların kraliçeyi korumak için koluna konmaya başladıklarını, daha sonra ise tüm kolunu kapladıklarını belirtti. Nature, "Bir sonraki gün kraliçe arıyı başıma koydum. Kısa bir süre içerisinde arılar tüm kafamı kapladı" dedi.

Hint genç, 60 bin arıyla yaptığı şovla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

"ONLAR BENİM EN YAKIN ARKADAŞIM"

Arıların kendisini bir tehdit olarak görmediğini ifade eden Nature, onların en yakın arkadaşları olduğunu söyledi. Nature ayrıca 4 saat 10 dakika boyunca arıları kafasında tutarak Guinness Rekorlar Kitabı'na da girdi. Arılar tarafından defalarca sokulduğunu da belirten Nature, bunun arıların değil kendi suçu olduğunu söyledi.

Hint genç, 60 bin arıyla yaptığı şovla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

"BABAMIN ÖĞÜTLERİNİ DİKKATE ALDIM"

Babasının arılar hakkında kendisine öğüt verdiğini ifade eden Nature, "Babam her zaman arılara sakin ve arkadaşça davranmamı öğütledi. Korktuğum zaman derin nefes almamı ve korkuya teslim olmamamı söyledi. Arılarla aramda özel bir bağ oluştur" diye konuştu. Öte yandan, arılara olan tutkusu onu akademik alanda da araştırmalar yapmaya yönlendirdi. Nature, şu anda Bangalore kentinde bir üniversitede arıcılık üzerine yüksek lisans yapıyor.

Hint genç, 60 bin arıyla yaptığı şovla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
Hint genç, 60 bin arıyla yaptığı şovla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
Hint genç, 60 bin arıyla yaptığı şovla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Kaynak: DHA

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