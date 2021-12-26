Hindistan'da bir fabrikanın buhar kazanının patlaması sonucu 6 kişi öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hindistan'da bir fabrikanın buhar kazanının patlaması sonucu 6 kişi öldü

Hindistan'da bir fabrikanın buhar kazanının patlaması sonucu 6 kişi öldü
AA / Nuri Aydın - Haberler | Güncel

Hindistan'ın Bihar eyaletindeki bir fabrikanın buhar kazanının patlaması sonucu 6 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

Hindistan'ın Bihar eyaletindeki bir fabrikanın buhar kazanının patlaması sonucu 6 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Eyalete bağlı Patna bölgesinin 95 kilometre kuzeyindeki sanayi bölgesindeki gıda fabrikasında patlama meydana geldi.

Patlamanın etkisiyle çevre bina ve evlerde küçük çaplı hasarlar oluştu. Olayda 6 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Arama kurtarma ve acil yardım ekipleri fabrikada çalışmalarını sürdürürken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Yetkililer, patlamanın sebebinin henüz bilinmediği ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bilgisini paylaştı.

Hindistan'da yetersiz güvenlik tedbirleri sebebiyle sıklıkla yangın ve patlamalar meydana geliyor.

Son dakika haberi! Brezilya'da yılbaşı eğlencesine yapılan silahlı saldırıda 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Son dakika haberi! Brezilya'da yılbaşı eğlencesine yapılan silahlı saldırıda 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

AA / Nuri Aydın - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title