Hindistan'da bir fabrikada kazan patladı: 8 ölü, 40 yaralı Hindistan'ın Gucerat eyaletinde, bir sanayi sitesindeki kimya fabrikasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 8 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.

Hindistan'ın Gucerat eyaletinde, bir sanayi sitesindeki kimya fabrikasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 8 kişi öldü, 40 kişi yaralandı. NDTV kanalında yer alan habere göre, polis yetkilileri, eyaletin Dahej bölgesinde bir kimya fabrikasındaki kazanın patladığını bildirdi. İlk belirlemelere göre patlamada 8 çalışanın hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, yaralı 40 çalışanın hastaneye kaldırıldığını kaydetti. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, patlama bölgesinden siyah dumanların yükseldiği gözlemlendi. Öte yandan, sanayi sitesine yakın 2 köydeki vatandaşlar da tahliye edildi. 7 Mayıs'ta Hindistan'ın Andra Pradeş eyaletindeki Visakhapatnam şehrinde bir sanayi tesisinden kimyasal gaz sızması sonucu aralarında bir çocuğun da bulunduğu 13 kişi hayatını kaybetmiş, 1000'in üzerinde kişi ise hastalanmıştı. Kaynak: AA