Hindistan'da bir fabrikada çıkan yangında en az 43 kişi öldü
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Hindistan'da bir fabrikada çıkan yangında en az 43 kişi öldü

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir fabrikada çıkan yangında en az 43 kişi yaşamını yitirdi.

08.12.2019 10:44 | Son Güncelleme: 08.12.2019 10:44
Hindistan'da bir fabrikada çıkan yangında en az 43 kişi öldü

'ın başkenti 'de bir fabrikada çıkan yangında 43 kişi yaşamını yitirdi.


Yerel basındaki haberlere göre, başkentin işlek caddelerinden Rani Jhansi Yolu'nda bulunan 5 katlı bir karton fabrikasında saat 05.30 civarında yangın çıktı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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