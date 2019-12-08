Hindistan'da bir fabrikada çıkan yangında en az 43 kişi öldü
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir fabrikada çıkan yangında en az 43 kişi yaşamını yitirdi.
08.12.2019 10:44 | Son Güncelleme: 08.12.2019 10:44
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir fabrikada çıkan yangında 43 kişi yaşamını yitirdi.
Yerel basındaki haberlere göre, başkentin işlek caddelerinden Rani Jhansi Yolu'nda bulunan 5 katlı bir karton fabrikasında saat 05.30 civarında yangın çıktı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com