Hindistan'da bir çift Covid-19 kısıtlamalarından kaçmak için uçakta düğün yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hindistan'da bir çift Covid-19 kısıtlamalarından kaçmak için uçakta düğün yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hindistan'da korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında toplu etkinliklerin yasaklanması nedeniyle bir çift uçakta düğün yaptı.

Hindistan'da korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında toplu etkinliklerin yasaklanması nedeniyle bir çift uçakta düğün yaptı.

Korona virüs salgınında günlük vaka rekoru kıran Hindistan'da alınan karantina kararları halkı farklı çözümlere yöneltti. Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletindeki Madurai kentinde yaşayan bir çift, Covid-19 kısıtlamalarından kaçmak için kiraladıkları yolcu uçağında düğün yaptı. Madurai-Bangalore kentine giden uçakta yapılan düğüne 161 kişi katıldı. İki saat süren düğünde sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmadığı görüldü.

Hindistan'a, Covid-19 salgını nedeniyle, birçok eyalet ve şehirde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Salgınla mücadele kapsamında düğün gibi toplu etkinlikler ise sınırlı konuk sayısıyla yapılıyor.

CAN KAYBI SAYISI 300 BİNİ GEÇTİ

Hindistan'da son 24 saatte 4 bin 455 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı sayısı 303 bin 751'e ulaştı. Son 24 saatte 222 bin 315 vakanın kayıtlara geçtiği ülkede toplam vaka sayısı ise 26 milyon 752 bin 447 olarak açıklandı.

-İHA-

Hindistan'da bir çift Covid-19 kısıtlamalarından kaçmak için uçakta düğün yaptı
Hindistan'da bir çift Covid-19 kısıtlamalarından kaçmak için uçakta düğün yaptı
Hindistan'da bir çift Covid-19 kısıtlamalarından kaçmak için uçakta düğün yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberi | Sağlık Bakanlığınca başlatılan aşılama programında toplam yapılan aşılama sayısı 28 milyonu geçti
Son dakika haberi | Sağlık Bakanlığınca başlatılan aşılama programında toplam yapılan aşılama sayısı 28 milyonu geçti
Suudi Arabistan hac kurallarını belirledi! Kişi sayısı sınırlı, taşlar bile paketlerde verilecek
Suudi Arabistan hac kurallarını belirledi! Kişi sayısı sınırlı, taşlar bile paketlerde verilecek
Mehmet Ceyhan'dan 'Maskeyi ne zaman çıkarabiliriz?' sorusuna yanıt: Vakaları binli rakamlara indirmemiz şart
Mehmet Ceyhan'dan "Maskeyi ne zaman çıkarabiliriz?" sorusuna yanıt: Vakaları binli rakamlara indirmemiz şart
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Meral Akşener Muharrem İnce Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Hülya Avşar Prens Harry Oktay Kaynarca
Spor Gökhan Töre Fatih Terim Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hindistan'da bir çift Covid-19 kısıtlamalarından kaçmak için uçakta düğün yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.5.2021 15:32:56. #1.15#

title