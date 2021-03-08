Hindistan'da binlerce kadın, protestocu çiftçilerin eylemine katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Hindistan'da binlerce kadın, protestocu çiftçilerin eylemine katıldı

08.03.2021 13:01 | Son Güncelleme: 08.03.2021 13:04
Hindistan'da binlerce kadın, protestocu çiftçilerin eylemine katıldı

Hindistan'da binlerce kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yeni tarım yasalarını protesto eden çiftçilerin eylemine iştirak etti.

Hindistan'da binlerce kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yeni tarım yasalarını protesto eden çiftçilerin eylemine iştirak etti.

Channel News Asia'daki habere göre, Pencap, Haryana ve Uttar Pradeş'ten gelen binlerce kadın Yeni Delhi'deki protestolara katıldı.

Hardal tarlalarını temsil eden sarı örtüler takan binlerce kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde küçük çaplı yürüyüşler düzenleyerek yeni tarım yasaları karşıtı sloganlar attı.

Çiftçi bir aileden gelen 37 yaşındaki Veena, "Bugün kadın gücünü göstermek açısından önemli bir gün. Eğer kadınlar birleşirse hedeflerimize daha hızlı şekilde ulaşacağımıza inanıyorum." ifadesini kullandı.

Hindistan'da yeni tarım yasalarını protesto eden binlerce çiftçi, protestolarının 100. günü olan 6 Mart'ta başkent Yeni Delhi'nin dışındaki büyük bir otobanı trafiğe kapatmıştı.

Yeni tarım yasaları ve çiftçi protestoları

Hindistan hükümeti, Eylül 2020'de tarım sektörüne serbestleşme getiren, taban fiyat ve destekleme alımı politikalarını sona erdiren 3 düzenlemeyi yasalaştırmıştı. Çiftçiler, yeni tarım yasalarının kazançlarını azaltacağını, aracı şirketlere daha fazla yetki tanıyacağını ve sonunda kendilerini topraksız bırakacağını ileri sürüyor.

Başbakan Narendra Modi hükümeti ise yeni yasaların çiftçilere ürünlerini pazarlama özgürlüğü tanıyarak özel yatırımla tarımsal büyümeyi teşvik edeceğini savunuyor.

Yasanın kabul edilmesinin ardından Pencap ve Haryana'dan başkente doğru harekete geçen çiftçiler, protesto eylemlerini başkent Yeni Delhi'ye taşımıştı.

Protestolar kapsamında polis ile çiftçiler arasında zaman zaman arbede yaşanıyor.

11 tur müzakere sonuçsuz kaldı

Hükümet ile çiftçiler arasında 11 tur süren müzakereler sonuçsuz kalmıştı.

Hükümetin, kanunları 18 aylığına askıya alma teklifi de çiftçiler tarafından reddedilmişti.

Sonuçsuz kalan müzakerelerin ardından çiftçiler, protestoların devam edeceğini duyurmuştu.

Ülkede çiftçilerin yarısından fazlasının borç içinde olduğu, 2018 ve 2019'da 20 bin 638 çiftçinin intihar ettiği kaydedilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Muharrem İnce Mustafa Şentop Nikol Paşinyan Necmettin Erbakan
Magazin Murat Boz Esra Erol Acun Ilıcalı Esra Dermancıoğlu
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Fatih Terim Ünal Karaman Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hindistan'da binlerce kadın, protestocu çiftçilerin eylemine katıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 13:05:20. #1.16#
title