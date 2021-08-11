Hindistan'da batıl inançlar nedeni ile 5 yaşındaki kız çocuğunun kurban edildiğinden şüpheleniliyor
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Hindistan'da batıl inançlar nedeni ile 5 yaşındaki kız çocuğunun kurban edildiğinden şüpheleniliyor

Hindistan'da batıl inançlar nedeni ile 5 yaşındaki kız çocuğunun kurban edildiğinden şüpheleniliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hindistan'ın Assam eyaletinde batıl inançları nedeni ile bir grubun 5 yaşındaki kız çocuğunu öldürdüğünden şüpheleniliyor.

Hindistan'ın Assam eyaletinde batıl inançları nedeni ile bir grubun 5 yaşındaki kız çocuğunu öldürdüğünden şüpheleniliyor.

Hindistan'da batıl inançlar sonucu insan kurban edilen ritüellere bir yenisi daha eklendi. Polis tarafından yapılan açıklamada, Assam eyaletinde yer alan Charaideo bölgesinde kayıp olan 5 yaşındaki bir kız çocuğunun cansız bedenine ulaşıldığı aktarılırken, küçük kızın batıl inançlı bir grup tarafından kurban edildiğinden şüphelenildiği ifade edildi. Olayla ilgili bir kişinin tutuklandığını açıklayan polis, küçük kızın babası da dahil olmak üzere 10 kişinin sorgulanmak üzere gözaltına alındığını bildirdi.

Hindistan medyasında yer alan haberlerde, küçük kızın ablasının geçtiğimiz salı günü kardeşinin kimliği belirsiz kişiler tarafından evde uyduğu sırada kaçırıldığına dair polise şikayette bulunduğu ifade edildi. Küçük kızın cansız bedeninin ise aynı gece Singlu Nehri'nde bulunduğu aktarılan haberlerde, nehir kıyısında kırmızı kumaş, kül ve kurban etme ritüellerinde kullanılan malzemelerin bulunduğu belirtildi.

Hindistan'da insan kurban etme ritüelleri çok sık yaşanıyor

Ülkede yakın zamanda 2016 yılında kaybolan 4 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedeni parçalanmış halde bulunmuş, olayda 1 kişi tutuklanmıştı.

Geçtiğimiz ocak ayında ise, Andra Pradeş eyaletinde yer alan Madanapalle kasabasından bir çift, bir gün sonra yeniden doğacakları inancıyla 2 küçük kızını öldürmüştü.

Geçtiğimiz mayıs ayında ise Hindu bir din adamı, korona virüs salgınının sona ermesi için 52 yaşındaki Saroj Kumar Pradhan isimli kişinin başını balta ile kesmiş, ifadesinde salgınını sona ermesi için bir kişinin kurban edilmesi gerektiğini belirtmişti. - YENİ DELHİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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