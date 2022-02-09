Hindistan'da başörtülü öğrencinin sözlü tacize uğradığı anlar viral oldu

Hindistan'ın güneyindeki Karnataka eyaletinde gündemde olan başörtüsü yasağı hakkında protestolar düzenlenirken, Müslüman öğrencilerin bazı okullara girişleri engellenmeye devam ediyor.

Hindistan'da gazeteci Mohammed Zubair, Twitter hesabından, başörtülü öğrenci Bibi Muskan'ın üniversite bölgesinde bir grup öğrenci tarafından sözlü tacize uğradığı görüntüleri paylaştı.

Zubair, paylaşımında "Müslüman kız, PES Koleji'ne geldiğinde safranşal giyen birkaç 'öğrenci' tarafından hırpalandı KarnatakaHijabRow." ifadelerine yer verdi.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, burka ile PES Üniversitesi'ne giriş yapan Muskan, diğer öğrenciler tarafından sözlü taciz ile engellenmeye çalışılıyor.

Görüntüde, Hindu kültüründe kullanılan safran şal takan öğrencilerin, Hindu inancına bağlı kalmanın bir sembolü olarak kullanılan "Lord Rama'ya Zafer (Jai Shri Ram)" sloganları eşliğinde Muskan'ın üzerine yürüdüğü görülüyor.

"Üniversiteye girmemi engellemeye çalıştılar"

Buna karşılık Bibi Muskan ise "Burkamı çıkarmamı isteme hakkını onlara kim verdi?", "Allahu Ekber" ifadeleriyle karşılık veriyor.

Bibi Muskan, olaydan sonra NDTV'ye yaptığı açıklamada, bir ödevi teslim etmek için okula geldiğini belirterek, "Sırf burka giydiğim için üniversiteye girmemi engellemeye çalıştılar." dedi.

Muskan, bu esnada okul yetkilileri ve öğretmenlerin kendisini zarar görmemesi için koruduğunu belirtti.

Okula daha önce de sürekli burka ile gittiğini söyleyen Muskan, "Yalnızca derse girerken burkamı çıkarıyor ve başörtüsüyle derslere katılıyordum." ifadelerini kullandı.

Muskan'ın protestoya uğradığı görüntüler birçok yerel kanalda ve sosyal medyada hızla yayıldı.

Zubair'in paylaşımı, siyasiler ve gazeteciler de dahil olmak üzere birçok kişi tarafından Muskan'a destek mesajlarıyla paylaşıldı.

Hindistan'ın Karnataka eyaletinde, bir devlet okulunda daha başörtülü Müslüman öğrencilerin derslere girmesinin yasaklanmasının ardından protesto gösterileri düzenlenmişti.

Karnataka Başbakanı Basavaraj Bommai, eyaletteki tüm liselerin eğitime 3 gün ara vereceğini belirterek sükunet çağrısında bulunmuş, "Bütün öğrencileri, öğretmenleri ve okulların yönetimini barış ve uyumu sürdürmeye çağırıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Eyalette, 7 Şubat'ta devlete ait yüksekokulda derslere başörtülü girmelerine izin verilmeyen Müslüman öğrenciler ayrı sınıfa konulmuştu.

Karnataka eyaletinde başörtüsü yasağı

Eyalet genelinde uzun süredir uygulanan başörtüsü yasağı, 1 Ocak'ta devlete ait Udupi Kadın Yüksekokulu'ndaki Müslüman öğrencilerin derslere başörtüsüyle girmesiyle tartışılmaya başlandı.

Karnataka'da diğer okullarda da Müslüman kadın öğrencilerin başörtülü derslere girmesi üzerine, Hindu öğrenciler tepki göstererek derslere safran rengi şalla girmeye başlamıştı.

Udupi'deki okul yöneticileri, hükümet yetkilileri ile öğrenci ve aileleri arasında 19 Ocak'ta yapılan toplantıda bir çözüme varılamamış, 5 kız öğrenci okul dışında protestolara başlamıştı.

Eyalet hükümeti 26 Ocak'ta uzman paneli kurmuş, panel görüşünü bildirene kadar başörtülü öğrencilerin üniforma kurallarına uyması ve okula başörtüsüz girmesi istenmişti.

Başörtülü öğrenciler, 31 Ocak'ta Karnataka Yüksek Mahkemesine başvurarak, başörtüsünün Hindistan anayasasının sağladığı temel bir hak olduğunu savunmuştu.