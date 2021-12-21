Hindistan'da, Başbakan'ın fotoğrafının aşı sertifikasından kaldırılmasını isteyen kişiye ceza - Haberler
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Hindistan'da, Başbakan'ın fotoğrafının aşı sertifikasından kaldırılmasını isteyen kişiye ceza

Hindistan'da, Başbakan'ın fotoğrafının aşı sertifikasından kaldırılmasını isteyen kişiye ceza
AA / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel

Hindistan'da, Başbakan Narendra Modi'nin fotoğrafının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı sertifikasından kaldırılması için mahkemeye başvuran adam, "yargıcın vaktini çaldığı" gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı.

Hindistan'da, Başbakan Narendra Modi'nin fotoğrafının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı sertifikasından kaldırılması için mahkemeye başvuran adam, "yargıcın vaktini çaldığı" gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı.

Al Jazeera'nın haberine göre, Kerala eyaletinden Peter Myaliparampil isimli şahıs, Başbakanı Modi'nin fotoğrafının aşı sertifikasından kaldırılması ve aşı reklamlarında kullanılmaması için mahkemeye başvurdu.

Myaliparampil, ülkedeki aşılama kampanyasının Modi iktidarının yararına "medya kampanyasına" dönüşme riski taşıdığını ileri sürdü.

Kerala Yüksek Mahkemesi ise "siyasi" amaçla açıldığına kanaat getirdiği davayı düşürdü.

Ayrıca "yargıcın vaktini çaldığı" gerekçesiyle Myaliparampil'e yaklaşık 1300 dolar para cezası verdi.

Salgının başından bu yana 34 milyon 752 bin 164 vakanın kaydedildiği Hindistan, dünya genelinde en fazla vakanın görüldüğü 2inci ülke konumunda bulunuyor. Ülke, 478 bin 7 ölü sayısı ile de Kovid-19 kaynaklı ölümlerde 3'üncü sırada yer alıyor.

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AA / Şeyma Uzundere - Son Dakika Haberleri

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